Košarkaš Partizana Karlik Džons osuđen uslovno na osam meseci zatvora zbog nanošenja teških telesnih povreda u tuči

Tužilaštvo je zaključilo sporazum o priznanju krivičnog dela sa okrivljenim S. A. J. za tešku telesnu povredu. Prvi osnovni sud u Beogradu ga je prihvatio i izrekao uslovnu kaznu od osam meseci zatvora sa rokom proveravanja od dve godine.

Zbog izvršenja krivičnog dela Učestvovanje u tuči, u istom događaju, prema okrivljenima S. B, I. B. i N. J. primenjen je institut odlaganja krivičnog gonjenja. Naime, tužilaštvo je formiralo predmet u vezi događaja od dana 5. maja 2025. godine oko 4.30 časova u Beogradu, u Crnotravskoj ulici ispred ugostiteljskog objekta, kada je došlo do tuče više lica, u kojoj su učestvovala tri košarkaša KK Partizan i druga lica, kojom prilikom je teške telesne povrede zadobio