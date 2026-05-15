Marta Kos u Prištini: Dijalog sa Beogradom ključan na putu ka Evropskoj uniji

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da put Prištine ka članstvu u Evropskoj uniji direktno zavisi od uspeha u dijalogu sa Beogradom i u sprovođenju reformi.

Ona je u Prištini, posle sastanka sa premijerom privremenih institucija u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem, rekla da proces pristupanja nije određen konkretnim rokovima, već rezultatima koje su postigli kandidati. "Što je Kosovo uspešnije u sprovođenju reformi i što je uspešnije u dijalogu Priština-Beograd, veće su šanse da možemo da započnemo pregovore. Dakle, ovo je politički deo", istakla je Kos, prenosi Koha. Dodala je da će, što više napretka Priština