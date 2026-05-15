Poslednji dan Trampove posete Kini: Planirani ručak, čajanka i završni razgovori sa Si Đinpingom

Američki predsednik Donald Tramp završava trodnevnu posetu Kini, tokom koje su Vašington i Peking poslali poruke o jačanju saradnje i stabilnijim odnosima dve najveće svetske ekonomije.

- Završnicu posete obeležiće radni ručak i bilateralna čajanka američkog predsednika sa Si Đinpingom u Imperijalnom kompleksu. - Američki predsednik Donald Tramp je na svečanoj večeri, tokom drugog dana posete, poručio da američki i kineski narod imaju mnogo toga zajedničkog. - Kineski predsednik Si Đinping je tokom zdravice istakao da bi Kina i Sjedinjene Američke Države "trebalo da budu partneri, a ne rivali". - Kina je tokom sastanaka posebno insistirala na