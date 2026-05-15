Tramp: Boing sklapa prvu veliku prodaju u Kini u skoro deset godina, naručeno 200 aviona

Newsmax Balkans pre 2 sata
Tramp: Boing sklapa prvu veliku prodaju u Kini u skoro deset godina, naručeno 200 aviona

Američki Boing će ostvariti svoju prvu veliku prodaju Kini u skoro 10 godina, sa narudžbinom od 200 aviona, rekao je američki predsednik Donald Tramp obraćajući se novinarima u predsedničkom avionu Air Force One na povratku sa samita sa kineskim predsednikom Si Đinpingom iz Pekinga.

Tramp je rekao da je Kina izrazila spremnost da kupi i do 750 Boingovih aviona kao deo dogovora postignutog na samitu, prenosi AP. Bela kuća nije precizirala o kojim tipovima aviona je reč, niti je iznela druge detalje. Ni kineska vlada ni Boing nisu potvrdili ovaj sporazum, navodi AP. Izvršni direktor Boinga Keli Ortberg bio je među brojnim američkim direktorima koji su pratili Trampa tokom posete Pekingu, sa ciljem da prodaju proizvode i usluge Kini. Tramp je
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Šta je „Tukididova zamka“ o kojoj su Si i Tramp razgovarali?

Šta je „Tukididova zamka“ o kojoj su Si i Tramp razgovarali?

Nedeljnik pre 1 dan
Tramp na putu iz Kine kući progovorio o ključnom razgovoru sa Sijem: "Što se tiče Tajvana..."

Tramp na putu iz Kine kući progovorio o ključnom razgovoru sa Sijem: "Što se tiče Tajvana..."

Telegraf pre 1 dan
Vojni napad na Tajvan imao bi globalne posledice (VIDEO)

Vojni napad na Tajvan imao bi globalne posledice (VIDEO)

Insajder pre 2 sata
Trampove reči o Tajvanu uznemirile novinare: "Isto me je pitao i Si Đinping, nisam mu rekao" (video)

Trampove reči o Tajvanu uznemirile novinare: "Isto me je pitao i Si Đinping, nisam mu rekao" (video)

Mondo pre 2 sata
"Ništa iz Kine nije smelo u avion"! Američko osoblje nije dozvolilo unošenje bilo kakvih predmeta: "Sve su bacili u kantu pre…

"Ništa iz Kine nije smelo u avion"! Američko osoblje nije dozvolilo unošenje bilo kakvih predmeta: "Sve su bacili u kantu pre ukrcavanja"

Kurir pre 3 sata
Trampov zaokret prema Iranu: Prihvatamo 20-ogodišnju obustavu obogaćivanja uranijuma ako Teheran da pravu garanciju

Trampov zaokret prema Iranu: Prihvatamo 20-ogodišnju obustavu obogaćivanja uranijuma ako Teheran da pravu garanciju

Kurir pre 3 sata
Tramp otkrio: Ukinućemo sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu

Tramp otkrio: Ukinućemo sankcije kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PekingKinaBoingBela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Polemika u Mađarskoj Peter Mađar: "Protivim se isplati otpremnine Viktoru Orbanu"

Polemika u Mađarskoj Peter Mađar: "Protivim se isplati otpremnine Viktoru Orbanu"

Blic pre 56 minuta
Stiglo naređenje sirskog! Ukrajina skuplja krunske dokaze za ratne zločine nakon jezivog ruskog raketiranja!

Stiglo naređenje sirskog! Ukrajina skuplja krunske dokaze za ratne zločine nakon jezivog ruskog raketiranja!

Kurir pre 46 minuta
Peter Mađar: Orbanu nedmn otpremninu

Peter Mađar: Orbanu nedmn otpremninu

Politika pre 1 minut
Mbape ima pravo da se politički stavov

Mbape ima pravo da se politički stavov

Politika pre 51 minuta
Da li je primirje zaista na izdisaju

Da li je primirje zaista na izdisaju

Radar pre 1 sat