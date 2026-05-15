Tramp: Boing sklapa prvu veliku prodaju u Kini u skoro deset godina, naručeno 200 aviona

Američki Boing će ostvariti svoju prvu veliku prodaju Kini u skoro 10 godina, sa narudžbinom od 200 aviona, rekao je američki predsednik Donald Tramp obraćajući se novinarima u predsedničkom avionu Air Force One na povratku sa samita sa kineskim predsednikom Si Đinpingom iz Pekinga.

Tramp je rekao da je Kina izrazila spremnost da kupi i do 750 Boingovih aviona kao deo dogovora postignutog na samitu, prenosi AP. Bela kuća nije precizirala o kojim tipovima aviona je reč, niti je iznela druge detalje. Ni kineska vlada ni Boing nisu potvrdili ovaj sporazum, navodi AP. Izvršni direktor Boinga Keli Ortberg bio je među brojnim američkim direktorima koji su pratili Trampa tokom posete Pekingu, sa ciljem da prodaju proizvode i usluge Kini. Tramp je