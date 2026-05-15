Uhapšen šef beogradske policije Veselin Milić u vezi sa slučajem nestanka Aleksandra Nešovića Baje

Načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić priveden je zbog sumnje da je izvršio krivična dela "neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca" i "pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela" u vezi sa nestankom Beograđanina Aleksandra Nešovića zvanog Baja.

U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je Nešović (52) nestao 12. maja, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode Veselina Milića načelnika Policijske uprave za grad Beograd. "V. M. je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neprijavljivanje