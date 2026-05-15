Peking pozvao na prekid vatre na Bliskom istoku i obnavljanje slobodne plovidbe kroz Ormuski moreuz

Kineske vlasti pozvale su danas na potpuni prekid vatre na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, posle samita između predsednika Kine i SAD, Si Đinpinga i Donalda Trampa. "Morski putevi treba da budu ponovo otvoreni što je pre moguće, kako zahteva međunarodna zajednica...

Sveobuhvatan i trajan prekid vatre mora biti uspostavljen što je pre moguće", saopštilo je danas kinesko Ministarstvo spoljnih poslova, preneo je pariski list Mond na svom sajtu. Kineske vlasti su naglasile da taj rat, koji nikada nije trebalo da se dogodi, nema razloga da bude nastavljen. Si Đinping i Donald Tramp razgovarali su o situaciji na Bliskom istoku tokom svojih prvih razgovora u četvrtak. Saopštenje kineskog Ministarstva spoljnih poslova je bio ujedno i