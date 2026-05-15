Naredne nedelje cene goriva u Srbiji nepromenjene: Dizel košta 223 dinara, a benzina 191 dinar

Cene goriva na pumpama u Srbiji od danas u 15.00 do petka, 22. maja, u isto vreme, ostaće nepromenjene, što znači da će dizel koštati 223 dinara za litar, a benzina 191 dinar za litar.

Dizel za poljoprivrednike košta 184 dinara za litar. Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evro premijum BMB 95, produžena je do 23. juna. Vlada Srbije smanjila akcize na derivate počev od danas, ali je gorivo uprkos tome opet poskupelo