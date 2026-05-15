Ispred Palate pravde u Beogradu skup podrške studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta

Grupa studenata u blokadi beogradskog Pravnog fakulteta i građana okupila se ispred Palate pravde uoči današnjeg suđenja studentima uhapšenim posle Vidovdanskog protesta koji su osumnjičeni za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja.Kako je javila reporterka agencije Beta, okupljeni nose transparente s natpisima "Studenti pobeđuju", "Uhapsiti predsednika i Vladu Srbije".

Oni su se najpre okupili kod Pravnog fakulteta, odakle su krenuli ka Palati pravde kako bi podržali kolege kojima se sudi. Student Luka Davidović kazao je da od suda očekuje da postupa "u skladu s Ustavom i zakonima". "Nadam se da će posle dva odlaganja, suđenje početi danas. Pre svega očekujemo da će sud da sudi u skladu s Ustavom i zakonom i da bude strog što se toga tiče jer mi nismo krivi", kazao je Davidović novinarima ispred Palate pravde. Posle protesta