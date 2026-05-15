Od danas prijave za volontiranje na svetskoj izložbi Ekspo 2027

Prijave za program volontera "Ekspo Plejmejkers", na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi "Ekspo 2027" u Beogradu, otvorene su danas, saopštilo je preduzeće Expo 2027.

Prijave za volontiranje otvorene su za sva punoletna lica iz Srbije, regiona i sveta putem posebne volonterske platforme koju zainteresovani mogu pronaći na linku https://join.volunteer.expobelgrade2027.org/login.php , a biće potrebno više od 20.000 volontera, precizirano je u saopštenju. Sve dodatne informacije o prijavama za volonterski program Ekspa 2027 mogu se pronaći i na zvaničnoj internet stranici specijalizovane izložbe https://expobelgrade2027.org/sr.