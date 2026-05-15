"Odgovornost za atmosferu ispred Pravnog fakulteta ima ime i prezime: Aleksandar Vučić. Pomilovanjima nasilnika otvorio je vrata novom nasilju"

Akademski plenum najoštrije osuđuje nasilje ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, gde je tokom mirnog okupljanja ugrožen život starijeg građanina. "Ovo je posledica politike u kojoj se nasilnici štite, žrtve ponižavaju, a institucije ćute, poručuju iz Akademskog plenuma.

Saopštenje Akademskog plenuma prenosimo u celosti. "Odgovornost za ovakvu atmosferu ima ime i prezime: Aleksandar Vučić. Svojim pomilovanjima prethodnih prestupnika, Vučić je poslao jasnu poruku da je nasilje nad studentima i građanima prihvatljivo ako služi režimu. Кada predsednik države nagrađuje nekažnjivost, onda se nasilje više ne dešava slučajno — ono postaje politički metod. Posebno je sramno što se sve dešava ispred Pravnog fakulteta, mesta na kojem bi