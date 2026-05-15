"Otvaranje mobilne kancelarije pokušaj režima da stvori privid prisustva Đure Macuta"

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Goran Petrović izjavio je danas da je otvaranje mobilne kancelarije predsednika vlade u Vranju "jalovi pokušaj režima da stvori privid prisustva Đure Macuta među građanima".

"Većina ljudi u Srbiji danas ne bi ni prepoznala kako izgleda premijer, a dobar deo ne zna ni kako se zove", naveo je Petrović u saopštenju. Istakao je da je Srbija verovatno jedina zemlja u Evropi u kojoj, kako je naveo, premijera niko ne bi prepoznao na ulici. "Čovek koji formalno vodi vladu nema nikakav politički autoritet, uopšte ne donosi odluke i služi isključivo kao dekor u sistemu u kome o svemu odlučuje Aleksandar Vučić", poručio je Petrović. Dodao je da