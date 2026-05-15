Sramotno ponašanje u Novom Sadu: Dok naprednjaci gađaju flašama, policija šutira i potiskuje građane i studente VIDEO

Veliki broj građana okupio se veleras ispred Sajma u Novom Sadu, a nasuprot njima došle su i pristalice Srpske napredne stranke. Iako je blokada ulice završena, okupljeni ljudi se na razilaze i situacija je napeta.

Na društvenim mrežama objavljen je snimak kada između dve grupe dolaze pripadnici policije u opremi za razbijanje demonstracije. Policija je svoje štitove okrenula prema građanima i u tom trenutku poleteo je veliki broj flaša iz pravca gde su stajale pristalice Srpske napredne stranke, preko glava policijskih službenika, prema okupljenima koji podržavaju studente. Kod Sajma stigao i kordon. Građani i naprednjaci jedni naspram drugih već preko 4 i po sata.