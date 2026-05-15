Tramp odbacio najnoviji iranski predlog za prekid rata: "Dalje od prve rečenice nisam ni čitao"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je odbacio najnoviji iranski predlog za prekid rata već nakon prve rečenice dokumenta, tvrdeći da Teheran više nije spreman da potpuno odustane od svog nuklearnog programa.

Govoreći novinarima u predsedničkom avionu „Er Fors 1“ na povratku iz Kine, Tramp je rekao da nije imao potrebu ni da pročita ostatak iranskog predloga jer je odmah video da se Iran povlači iz ranijih obećanja. „Prva rečenica je bila neprihvatljiva. Iran je prethodno pristao da odustane od nuklearnog programa, a sada žele da zadrže nuklearni materijal u nekom obliku. Kada sam to video, nisam ni čitao dalje“, rekao je Tramp, prenosi CNN. Američki predsednik je dodao