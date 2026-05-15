Uhapšen načelnik PU Beograd zbog slučaja nestanka Aleksandra Nešovića Baje: Veselinu Miliću određeno zadržavanje do 48 sati

U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Aleksandar Nešović Baja, 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

"V.M. je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem", navodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Reč je o slučaju nestanka Aleksandra Nešovića Baje, navodnog pripadnika grupe Dejana Stojanovića Keke. Tokom jučerašnjeg dana privedena su trojica
Bokić: Milić sedeo za istim stolom sa osobom koja je upucana, a zatim pomogao izvršiocu da ukloni tragove

MUP: Uhapšen, a potom i smenjen načelnik beogradske policije Veselin Milić

MUP: Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave Beograd, do izbora novog rukovodiće zamenik načelnika Dejan Bojović…

Novi dan: Hapšenje i smena Veselina Milića

SSP zahteva momentalne ostavke Dačića i Vasiljevića posle hapšenja šefa beogradske policije

MUP: Veselin Milić smenjen sa mesta načelnika beogradske policije

Priveden dosadašnji šef beogradske policije zbog nestanka muškarca

