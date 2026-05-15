Uhapšen načelnik PU Beograd zbog slučaja nestanka Aleksandra Nešovića Baje: Veselinu Miliću određeno zadržavanje do 48 sati…

U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Aleksandar Nešović Baja, 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS lišili su slobode načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

"V.M. je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, u kom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem", navodi Više javno tužilaštvo u Beogradu. Reč je o slučaju nestanka Aleksandra Nešovića Baje, navodnog pripadnika grupe Dejana Stojanovića Keke. Tokom jučerašnjeg dana privedena su trojica