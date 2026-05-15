Završena poseta Kini, tajna carska bašta očarala Trampa: „Dovodite li ovde druge predsednike?“

Američki predsednik Donald Tramp završio je trodnevnu posetu Kini i napustio Peking nakon sastanaka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, tokom kojih su dvojica lidera razgovarala o trgovini, Iranu, energentima i odnosima dve najveće svetske ekonomije. Tramp se ukrcao u predsednički avion „Er Fors Van“ posle oproštajnog ručka i neformalnog druženja u kompleksu Džongnanhaj, rezidenciji kineskog državnog vrha.

Na aerodromu ga je ispratio kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji, dok su počasna garda i studenti sa zastavama Kine i SAD ispratili američku delegaciju. Tramp je po završetku razgovora izjavio da su sastanci bili „izuzetno pozitivni“, dok je Si američko-kineske odnose opisao kao „najvažnije na svetu“. Kineski predsednik je Trampovu posetu nazvao istorijskom i poručio da su dve zemlje postavile temelje „novog konstruktivnog odnosa strateške stabilnosti“.