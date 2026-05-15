Arakči: Iran će uvek biti čuvar bezbednosti u Ormuskom moreuzu

Sastanak ministara spoljnih poslova zemalja BRIKS-a u Nju Delhiju

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da će Iran uvek biti čuvar bezbednosti u Ormuskom moreuzu. Arakči je na platformi Iks napisao da je imao plodonosne razgovore sa indijskim kolegom Subramanjamom Džaišankarom i da je tom prilikom pojasnio da će Iran uvek izvršavati svoju istorijsku dužnost zaštitnika bezbednosti u Ormuskom moreuzu. On je dodao da sve prijateljske zemlje mogu da računaju na bezbednost tokom tregovine. Arakči se nalazi na