Pregovori o NIS-u u toku, učestvuje nekoliko timova

Izvršni direktor za strategiju MOL Grupe rekao da je zainteresovan za dobar sporazum

Izvršni direktor za strategiju MOL Grupe Đerđ Bača izjavio je danas da su pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje u toku i da je MOL grupa zainteresovana da se napravi dobar sporazum. On je to rekao na panelu o energetici na Biznis samitu u Beogradu, dodajući da nekoliko timova pregovara na više nivoa oko kupoprodaje NIS-a. Bača je kazao da se pregovara na tri nivoa, sa prodavcem, sa Vladom Srbije i sa spoljnim regulatorima iz SAD i EU. Naveo je da je