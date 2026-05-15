Vang Ji: Tajvan najvažnije pitanje u odnosima Kine i SAD

Pozvao SAD da prihvate realnost jedne Kine

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji izjavio je danas da Peking smatra da Sjedinjene Američke Države "pridaju značaj kineskoj zabrinutosti" u vezi sa Tajvanom, nakon nedavnih razgovora između predsednika SAD Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga u Pekingu. "Tokom sastanka smo osetili da američka strana razume stav Kine i pridaje značaj zabrinutosti Kine i, kao i međunarodna zajednica, ne podržava niti prihvata da Tajvan teži ka nezavisnosti", rekao