Politika novi vlasnik NIN-a, Mičeta novi glavni i odgovorni urednik

Društvo za novinsko-izdavačku delatnost NIN d.o.o. prenosi vlasništvo nad svojim izdanjima i pravima na brend NIN (Nedeljne informativne novine) kompaniji „Politika novine i magazini“ d.o.o. (PNM), saopštio je danas NIN.

Aleksandar Timofejev koji je od januara 2024. godine bio glavni i odgovorni urednik najstarijeg nedeljnog lista na Balkanu, takođe završava svoj angažman. Cena transakcije nije navedena u saopštenju, a iz NIN-a navode da će o daljim koracima u razvoju NIN-a javnost obavestiti izdavačka kuća Politika. Kompanija „Politike novine i magazini“, u koje spadaju listovi Politika i Večernje novosti, objavljeno je da će novi urednik NIN-a biti novinar, pisac i publicista