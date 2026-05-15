Odštetu porodicama poginulih plaćaju građani, a ne odgovorni

Radar pre 1 sat  |  Luka Benčik
Iako je glavni izvođač, konzorcijum CRIC–CCCC, posle puštanja u rad stanice sa dva aneksa značajno produžio rok važenja originalne polise osiguranja, tako da je ona bila na snazi i kad je pala nadstrešnica u Novom Sadu, ona nikad nije aktivirana. U međuvremenu više od 200 miliona dinara oštećenima su isplatili državno preduzeće Infrastruktura železnice i država Srbija

Pored mnogih drugih pitanja koja su ostala bez odgovora nakon pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024, sa stanovišta institucionalne odgovornosti takođe je važno i što javnost do danas nije saznala zašto nisu bili aktivirani finansijski mehanizmi koji su ugovorom bili predviđeni upravo za ovakve i slične tragedije. Rekonstrukcija pruge od Novog Sada do Kelebije realizovana je po modifikovanom „projektuj i izgradi“ (FIDIC Design & Build)
