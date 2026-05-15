Akademik napustio otvaranje izložbe čim je najavljeno obraćanje ministra Selakovića

Akademik Radomir Saičić demonstrativno je napustio otvaranje velike izložbe posvećene Svetom Savi u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, čim je najavljeno obraćanje ministra kulture Nikole Selakovića.

Izložba "Sveti Sava" autora Vladimira Radovanovića i Miljane Mitić, priređena povodom 850 godina od rođenja prvog arhiepiskopa Srpske pravoslavne crkve Rastka Nemanjića - Svetog Save, otvorena je sinoć u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Na izložbi, koju su priredili Galerija SANU i Muzej Srpske pravoslavne crkve, predstavljena su istorijska dokumenta, stari rukopisi, štampane knjige, fresko-slikarstvo, ikone, grafike, slike, crkveno-umetnički vez i