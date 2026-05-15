Kecmanović ubedljivo do polufinala čelendžera u Valensiji

Miomir Kecmanović plasirao se u polufinale čelendžer turnira u Valensiji, pošto je u četvrtfinalu ubedljivo savladao Argentinca Kamila Uga Karabelija rezultatom 2:0, po setovima 6:1, 6:1. Kecmanović, trenutno 70. teniser sveta, odigrao je siguran meč protiv 61. igrača na ATP listi i do pobede stigao za svega sat i osam minuta. Srpski teniser je već u prvom setu nametnuo ritam, napravio tri brejka i brzo došao do prednosti. Karabeli nije uspevao da zadrži servis,