Lavrov: Na Aljasci postignuti dogovori o osnovnim principima ukrajinskog rešenja; Moskva i Kijev razmenili zarobljenike

Rat u Ukrajini – 1.542. dan. Rusija je vratila 205 svojih zarobljenika sa teritorije Ukrajine, a zauzvrat je 205 ratnih zarobljenika Oružanih snaga Ukrajine prebačeno u Ukrajinu. Razmenjena i tela poginulih vojnika. Ministar Sergej Lavrov izjavio je da su Rusija i SAD na Aljasci, tokom razgovora lidera dveju zemalja, predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, postigle "jasne dogovore" o osnovnim principima ukrajinskog rešenja.

U napadu dronom na Odesku oblast 10 povređeno, dve osobe u teškom stanju Deset osoba povređeno je danas u ruskim napadima dronom na Odesku oblast, od kojih su dve u teškom stanju, saopštio je šef Odeske oblasne vojne administracije Oleg Kiper. "Od 12 časova, deset ljudi je povređeno usled noćnih i jutarnjih napada u Odeskoj oblasti. Šestoro njih je hospitalizovano, dvoje je u teškom stanju", napisao je Kiper u Telegram objavi, prenosi Ukrinform. Prema njegovim