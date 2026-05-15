Nedeljnik NIN prodat Politici, Luka Mičeta novi glavni i odgovorni urednik

Društvo za novinsko-izdavačku delatnost NIN d. o. o. saopštilo je da prenosi vlasništvo nad svojim celokupnim izdavačkim portfoliom i pravima nad brendom NIN (Nedeljne informativne novine) na kompaniju Politika novine i magazini d. o. o. (PNM). Iz kompanije "Politika novine i magazini" saopštili su da je novi glavni i odgovorni urednik NIN-a novinar i publicista Luka Mičeta.

Kako se navodi u saopštenju, tokom uspešnog trogodišnjeg ciklusa, NIN je dosegao svoj moderni izdavački i digitalni vrhunac. "Formirana je stabilna redakcija čiji su temelj kredibilitet, pouzdanost i visoki profesionalni standardi. Držeći se principa da novinarstvo ne treba da bude po volji bilo koga osim istine, NIN je ostao imun na uticaje različitih strana političkog spektra, što je poslužilo kao najbolja potvrda ispravnosti njegovog puta", ističe se u