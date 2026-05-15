Obradović: Igrali smo pod pritiskom, oscilacije su prisutne tokom cele sezone

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je posle pobede protiv Cedevita Olimpije da je njegova ekipa igrala pod pritiskom i dodao da je zadovoljan zbog plasmana u polufinale ABA lige.

Košarkaši Crvene zvezde izborili su plasman u polufinale ABA lige nakon što su u Beogradu pobedili Cedevita Olimpiju rezultatom 95:86 u trećem meču četvrtifnala. "Videlo se da igramo pod pritiskom, ali uspeli smo i veoma sam srećan što smo prošli u polufinale. Nedostaje nam stožer tima Kodi Miler-Mekintajer, a glavni plejmejker nam je momak koji nije mnogo igrao pleja u karijeri, pritom je proveo četiri meseca prikovan za krevet. Zato je i normalno da ima i grčeve