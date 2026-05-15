Obradović: Igrali smo pod pritiskom, oscilacije su prisutne tokom cele sezone
RTS pre 42 minuta
Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je posle pobede protiv Cedevita Olimpije da je njegova ekipa igrala pod pritiskom i dodao da je zadovoljan zbog plasmana u polufinale ABA lige.
Košarkaši Crvene zvezde izborili su plasman u polufinale ABA lige nakon što su u Beogradu pobedili Cedevita Olimpiju rezultatom 95:86 u trećem meču četvrtifnala. "Videlo se da igramo pod pritiskom, ali uspeli smo i veoma sam srećan što smo prošli u polufinale. Nedostaje nam stožer tima Kodi Miler-Mekintajer, a glavni plejmejker nam je momak koji nije mnogo igrao pleja u karijeri, pritom je proveo četiri meseca prikovan za krevet. Zato je i normalno da ima i grčeve