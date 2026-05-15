Potpredsednik Irana: Nećemo se odreći Ormuskog moreuza ni po kojoj cenu; Netanjahu: Režim u Iranu slabiji nego ikad

Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da mu je kineski predsednik Si Đinping ponudio pomoć za otvaranje Ormuskog moreuza i obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv SAD i Izraela. Iz Teherana poručuju da nisu postavili nikakve prepreke za plovidbu Ormuzom, navodeći da je 30 plovila prošlo kroz taj strateški morski put. U toku je treća runda pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu.

08:47 Arakči: Ako nas SAD i Izrael ponovo testiraju, ponoviće svoje neuspehe Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je Sjedinjene Države i Izrael da ne pokreću nove vojne akcije protiv Irana, rekavši da bi se svaki takav pokušaj završio kao prethodni i da će ponoviti svoje neuspehe. Govoreći na marginama sastanka ministara spoljnih poslova BRIKS-a u Nju Delhiju, Arakči je rekao da su pretnje Iranu postale uobičajene, ali nisu dale nikakve rezultate,