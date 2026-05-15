Potpredsednik Irana: Nećemo se odreći Ormuskog moreuza ni po kojoj cenu; SAD: Zajednički jezik sa Pekingom u vezi sa Iranom

Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da mu je kineski predsednik Si Đinping ponudio pomoć za otvaranje Ormuskog moreuza i obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv SAD i Izraela. Iz Teherana poručuju da nisu postavili nikakve prepreke za plovidbu Ormuzom, navodeći da je 30 plovila prošlo kroz taj strateški morski put. U toku je treća runda pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu.

06:36 Potpredsednik Irana: Nećemo se odreći Ormuskog moreuza ni po kojoj cenu Iranski potpredsednik Mohamed Reza Aref izjavio je da Ormuški moreuz pripada Iranu i da ga Iran "neće odreći ni po koju cenu". "Nećemo se odreći Ormuskog moreuza ni po kojoj cenu. Ormuski moreuz pre svega pripada nama. Oduvek je bio naše vlasništvo, iako neko vreme nismo dobro koristili ono što nam je pripadalo", rekao je Aref, prenosi iranska televizija Pres. Opširnije Kraće Iranski