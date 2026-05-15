Rusija gađala vojne objekte i aerodrome u Ukrajini; Peskov: Za tragediju u Ukrajini kriva tamošnja vlast

Rat u Ukrajini – 1.542. dan. Ruska vojska je izvela napade raketnim sistemima "kinžal" na objekte i aerodrome ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. U vazdušnom napadu Moskve na Kijev poginulo je 16 osoba. Gradonačelnik Vitalij Kličko proglasio je dan žalosti u glavnom gradu Ukrajine.

Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao na 24 Broj poginulih u ruskom udaru u Darničkom okrugu u Kijevu povećan je na 24, među kojima je troje dece, saopštila je Državna služba Ukrajine za vanredne situacije. U saopštenju koje je objavljeno na Telegramu navodi se da su operacije potrage i spasavanja u okrugu Darnica u Kijevu i danas u toku, prenosi Ukrinform. Direktorka Odeljenja za zdravstvo Kijevske gradske državne administracije Tatjana Mostepan ranije