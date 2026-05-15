Rusija gađala vojne objekte i aerodrome u Ukrajini; raste broj žrtava u Kijevu

Rat u Ukrajini – 1.542. dan. Ruska vojska je izvela napade raketnim sistemima "kinžal" na objekte i aerodrome ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. U vazdušnom napadu Moskve na Kijev poginulo je 16 osoba. Gradonačelnik Vitalij Kličko proglasio je dan žalosti u glavnom gradu Ukrajine.

Šesnaestoro ljudi je poginulo u ruskom kombinovanom napadu na Kijev. Prema podacima Državne službe za vanredne situacije potraga traje za još 20 ljudi. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da verovatnoća da će sledeći ukrajinski predsednik posle Volodimira Zelenskog pristati na sve zahteve SAD značajno raste. Grčka neće tolerisati nikakvo širenje rata iz Ukrajine na Mediteran, poručio je grčki ministar spoljnih poslova Jorgos