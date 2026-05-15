Teheran: Čuvaćemo bezbednost u Ormuskom moreuzu, to je istorijska dužnost; Netanjahu: Režim u Iranu slabiji nego ikada pre

Iran je zainteresovan za nastavak pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama samo ako druga strana bude ozbiljna u razgovoru, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči. Govoreći na konferenciji za medije nakon završetka samita BRIKS-a, on je istakao da Iran nema poverenja u SAD. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da je iranski režim slabiji nego ikada pre, dok traju pregovori Izraela i Libana u Vašingtonu.

17:57 Arakči: Uvek ćemo čuvati bezbednost u Ormuskom moreuzu, to je istorijska dužnost Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči poručio je da će Iran uvek biti čuvar bezbednosti u Ormuskom moreuzu. Arakči je na platformi Iks napisao da je imao plodonosne razgovore sa indijskim kolegom Subramanjamom Džaišankarom i da je tom prilikom pojasnio da će Iran uvek izvršavati svoju istorijsku dužnost zaštitnika bezbednosti u Ormuskom moreuzu. Dodao je da sve