Zelenski: Rusija sprema udar na predsedničku rezidenciju; Lavrov: Putin je testirao Evropu

Rat u Ukrajini – 1.542. dan. Ukrajina je obaveštena da Rusija sprema raketne i bespilotne udare na 20 centara odlučivanja u Ukrajini, upozorava predsednik Volodimir Zelenski. Ruski raketni napad na stambenu zgradu u Kijevu, u kojem je ubijeno 24 ljudi, može da unazadi mirovne pregovore, ocenjuje američki lider Donald Tramp.

Fico: Putin želi da pregovarač bar malo poznaje rusku dušu Slovački premijer Robert Fico rekao je da će preneti važne informacije evropskim političarima nakon što se u Moskvi 9. maja sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Fico je ocenio da Putin jasno iznosi svoj stav po pitanju postizanja rešenja ukrajinskog sukoba, navodeći da posrednik u pregovorima Evropske unije sa Rusijom treba da bude "neko ko poznaje rusku dušu", javlja Sputnjik. "Putin želi