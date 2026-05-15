BLISKOISTOČNI SUKOB - Izrael i Liban se saglasili da produže primirje za 45 dana; Tramp: Več prva rečenica iranskog predloga bila je neprihvatljiva

TEHERAN,TEL AVIV,VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da mu je kineski predsednik Si Đinping ponudio pomoć za otvaranje Ormuskog moreuza i obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv SAD i Izraela. Iz Teherana poručuju da nisu postavili nikakve prepreke za plovidbu Ormuzom, navodeći da je 30 plovila prošlo kroz taj strateški morski put. U toku je treća runda pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči kaže da Teheran nije stvorio nikakve prepreke za plovidbu kroz Ormuski moreuz i optužio SAD za izazivanje blokade u regionu. "Ormuski moreuz je otvoren za sve komercijalne brodove, ali oni moraju da sarađuju sa našim pomorskim snagama", rekao je Arakči u intervjuu za iransku državnu televiziju Pres TV, prenela je agencija Tasnim. Kako navodi Al Džazira, Iran pokušava da formalizuju nove procedure za kontrolu pomorskog