Đedović: Do kraja dana predložićemo konačan stav o NIS-u; MOL: Pregovori na tri nivoa

ATINA - Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je za Tanjug da će Vlada Srbije do kraja dana mađarskoj kompaniji MOL predložiti konačan stav u vezi sa pregovorima o preuzimanju ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), kao i da će Odbor direktora MOL-a odlučivati o tome u ponedeljak.

Đedović Handanović, koja u Atini učestvuje na sastanku ministara energetike Srbije, Grčke, Bugarske i Severne Makedonije, rekla je na pitanje dokle se stiglo u pregovorima sa MOL-om da su predstavnici Vlade Srbije juče i prekjuče razgovarali sa predstavnicima MOL-a i da je postignuta saglasnost u određenim pitanjima, kao i da rad Rafinerije ostaje najvažnije pitanje. "Mi smo vodili intenzivne razgovore sa predstavnicima kompanije MOL juče i prekjuče, usaglasili smo