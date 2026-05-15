Godišnjica proglašenja Srpske Vojvodine - 1848. u Sremskim Karlovcima

SREMSKI KARLOVCI - Srpska Vojvodina proglašena je 15. maja 1848. u Sremskim Karlovcima, kao izraz vekovnih težnji za posebnom autonomnom teritorijom Srba unutar države Habzburga.

Još od kraja 17. veka, Srbi su se dosledno pozivali na poseban status koji im je dodeljen Privilegijama bečkog dvora u vreme Velike seobe Srba 1690. pod patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem. Činjenica da su posebna prava Srba uprkos Privilegijama, neretko narušavana, dovešće u specifičnim prilikama revolucionarne 1848. do proglašenja i uspostavljanja Srpske Vojvodine. Te 1848. Evropa je bila pozornica buntova, nemira, revolucionarnih dešavanja, od Pariza, preko