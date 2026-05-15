Marta Kos danas dolazi u Prištinu

PRIŠTINA - Evropska komesarka za proširenje Marta Kos stiže danas u Prištinu, gde će se sastati sa predstavnicima privremenih institucija u tehničkom mandatu.

Iz Evropske komisije ranije je najavljeno da će se Marta Kos sastati sa v.d. predsednika privremenih institucija Aljbuljenom Hadžiju i premijerom privremenih institucija u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem, a da će tema razgovora biti potreba za brzim reformama kako bi se ubrzao put Prištine ka evropskim integracijama. Evropska komesarka za proširenje sastaće se i sa predstavnicima civilnog društva. Marta Kos dolazi u Prištinu tri nedelje pre vanrednih izbora za