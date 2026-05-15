Suđenje optuženima za pripremanje nasilne promene ustavnog uređenja, iznete uvodne reči

BEOGRAD - U Višem sudu u Beogradu danas je održano ročište na suđenju optuženima za pripremanje nasilne promene ustavnog uređenja, koji su uhapšeni nakon protesta 28. juna prošle godine u Beogradu, kada su grupe učesnika napale policiju na više lokacija.

Na ročištu je izložen optužni predlog, a potom su tužilaštvo i odbrana izneli uvodna izlaganja. Postupajući tužilac je rekao da ostaje pri svim dokazima iz optužnice i istakao da će se tim dokazima utvrditi činjenično stanje, odnosno da su okrivljeni počinili krivična dela koja su im stavljena na teret. Odbrana je, sa druge strane, tvrdila da navodi iz optužnice nisu potkrepljeni dokazima, kao i da je kvalifikacija krivičnih dela "sporna i neosnovana". Optuženi