Svečano otvaranje 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu

NOVI SAD - Međunarodni poljoprivredni sajam biće danas svečano otvoren u Novom Sadu, a pored ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Dragana Glamočića, otvaranju će prisustvovati i ministar poljoprivrede Češke Martin Šebestjan, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede Srbije.

Svečano otvaranje 93. Međunarodnog poljoprivrednog sajma biće održano na Novosadskom sajmu, u salama , 4, 5 i 6 Kongresnog centra "Master" u 19 časova. Pored dvojice ministara, prisutnima će se na otvaranju obratiti i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković. Sajam se održava od subote 16. maja do četvrtka 21 maja, a kako se navodi u saopštenju, biće prikazana