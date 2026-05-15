Svečano otvoren 93. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu

NOVI SAD - 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, koji se održava do 21. maja, otvoren je večeras na Novosadskom sajmu uz prisustvo brojnih zvaničnika iz celog sveta.

Sajam, koji će trajati do 21. maja, okuplja 1.200 izlagača iz 40 zemalja. Najveća sajamska priredba u regionu obuhvata oko 50.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da mu je velika čast što u svom gradu otvara vodeću sajamsku manifestaciju u regionu i da posebnu snagu ovogodišnjem sajmu daje prisustvo zvaničnika iz celog sveta. To govori da je Srbija danas zemlja koja je poštovana, koja gradi