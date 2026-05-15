SOS Dečija sela Srbija: Porast broja dece u domskom smeštaju, potrebna snažnija podrška porodicama

Humanitarna organizacija SOS Dečija sela Srbija saopštila je danas, povodom Međunarodnog dana porodice, da je u Srbiji zabeležen trend porasta broja dece u domskom smeštaju, kao i nesrazmerno veće ulaganje u smeštaj u odnosu na preventivne usluge. „Porodica je najvažniji resurs svakog društva, ali joj je potrebna pravovremena, dostupna i kontinuirana podrška. U oblasti zaštite dece, najefikasniji i najodgovorniji pristup podrazumeva ulaganje u preventivne mehanizme