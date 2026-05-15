Mbape vs Arbeloa: Rekao mi je da sam četvrti napadač u ekipi

Kilijan Mbape dočekan je i ispraćen zvižducima navijača u pobedi Real Madrida protiv Ovijeda (2:0) u četvrtak uveče.

Glavna tema španskih medija dan posle je javna rasprava Mbapea i trenera Reala Alvara Arbeloe. Zaustavio se Mbape pred novinarima u miks-zoni posle utakmice i prilično žestoko kritikovao trenera Alvara Arbelou. Mbape je u igru ušao u 69. minutu, a bio je asistent za drugi gol na utakmici. Bila mu je to sedma asistencija u sezoni. Postigao je 41 gol na 42 utakmice. Francuz tvrdi da mu je Arbeloa rekao da je on četvrti napadač u ekipi. Rekao je Mbape da nema problem