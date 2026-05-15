Rud u finalu čeka pobednika duela između Sinera i Medvedeva, kiša kvari planove

Norveški teniser Kasper Rud slavio je u prvom polufinalu Rima. Ubedljivo je nadigrao Lućana Darderija sa 6:1, 6:1, a meč je bio prekinut zbog kiše u jednom momentu.

Rud će tako u finalu igrati protiv boljeg iz duela Janik Siner - Danil Medvedev. Inače, taj duel je prekinut u trećem setu zbog kiše pri prednosti Sinera od 6:2, 5:7, 4:2. Italijan je bio mnogo bolji u prvom setu, Rus je odlično odgovorio u drugom, ali će se na konačan ishod još čekati zbog vremenskih uslova u glavnom gradu Italije. Italijan je vukao i povredu zbog koje nije bio na maksimumu, ali ovakvom Rudu nije mogao značajnije da se suprotstavi. Rud je