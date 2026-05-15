Uhapšena još jedna osoba zbog nestanka muškarca u restoranu na Senjaku

U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici policije uhapsili su D.S. (51) zbog sumnje da je izvršio krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, saopšteno je večeras iz tog tužilaštva.

Postoje osnovi sumnje da je D.S. pomogao S.V. i M.S. nakon događaja u restoranu na Senjaku tako što ih je odvezao do Jakova dok su bili u bekstvu, gde su kasnije i uhapšeni. Prilikom hapšenja D.S. pronađene su lične isprave - pasoši S.V. i M.S. i 10.000 evra. S.V. i M.S. su uhapšeni u četvrtak i određeno im je zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo u pokušaju, Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i