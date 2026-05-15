UŽIVO Iran: Nećemo se odreći Ormuskog moreuza ni po koju cenu

Iranski potpredsednik Mohamed Reza Aref izjavio je sinoć da Ormuski moreuz pripada Iranu i da ga se Iran "neće odreći ni po koju cenu". Iranski šef diplomatije Abas Arakči upozorio je SAD i Izrael da ne pokreću nove vojne akcije protiv Irana, jer bi se svaki takav pokušaj završio kao prethodni i da će ponoviti svoje neuspehe.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da Kina ne želi da Iran stekne nuklearno oružje i da želi da se Ormuski moreuz otvori, kao i da je kineski predsednik obećao da neće snabdeti Iran vojnim oružjem. "Rekao je da neće dati vojnu opremu. To je značajna izjava", istakao je Tramp. Međutim, istovremeno, kako je dodao, Kinezi kupuju velike količine nafte tamo i želeli bi da se to i nastavi. "Oni bi želeli da se Ormuski moreuz otvori",