Čija ptičica lepše peva? Neobično takmičenje održava se u Pirotu

Telegraf pre 53 minuta  |  Telegraf.rs / Pirotske vesti
Udruženje "Ptice pevačice faune Evrope”, uz podršku Grada Pirota, organizuje 17. maja manifestaciju „Šampion Balkana Pirot 2026”, u okviru koje će biti održani balkanski i državni šampionat u pesmi štiglića.

Takmičenje će biti održano na saobraćajnom poligonu OŠ “Sveti Sava”, sa početkom u 8 časova. Organizatori očekuju veliki broj odgajivača i ljubitelja ptica iz Srbije i regiona. Kako je istaknuto, manifestacija se u Pirotu organizuje već 14 godina, a učesnici će se nadmetati u više kategorija, među kojima su mlade ptice, seniori i van konkurencije. Ptice koje učestvuju u takmičenju potiču iz veštačkog odgoja, a tokom manifestacije biće pod stalnim nadzorom sudija.
