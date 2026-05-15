Danas toplo, ali nestabilno, evo kada se očekuju pljuskovi sa grmljavinom: Temperatura do 26 stepeni

U Srbiji u petak ujutro razvedravanje, pa će pre podne biti sunčano, samo još na severoistoku rano ujutro pljuskovi.

Posle podne i uveče u svim predelima promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, u Vojvodini i na planinama jak. Jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu u petak pre podne sunčano. Posle podne i uveče promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 12