Jemenska vlada i Huti postigli sporazum o razmeni 1.750 zarobljenika

Međunarodno priznata vlada Jemena saopštila je danas da je postigla sporazum sa oružanom grupom Huti o razmeni oko 1.750 zarobljenika sa obe strane, nakon višemesečnih pregovora pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija održanih u Jordanu.

Sporazum, postignut tokom razgovora u jordanskoj prestonici Amanu, uključuje oslobađanje pritvorenika povezanih sa jemenskom vladom, Hutima, savezničkim vojnim formacijama i članovima koalicije koju predvodi Saudijska Arabija, navodi se u saopštenjima dve strane. Zamenik šefa vladinog pregovaračkog tima, Jahja Kazman, opisao je postignuti dogovor kao najvći sporazum o razmeni zarobljenika od početka sukoba, rekavši da predstavlja važan humanitarni korak usmeren na