Rud ubedljiv protiv Darderija za plasman u finale mastersa u Rimu

Norveški teniser Kasper Rud plasirao se u finale mastersa u Rimu, pošto je danas u polufinalu pobedio Italijana Lučana Darderija rezultatom 6:1, 6:1.

Meč je trajao 65 minuta. Darderi je 20. teniser sveta, dok je Rud 25. na ATP listi. Norveški teniser je u oba seta prepustio po jedan gem Darderiju i tako ubedljivom pobedom došao do borbe za trofej. Rud će se u nedelju u svom četvrtom finalu masters turnira boriti za drugu titulu protiv pobednika meča između Janika Sinera i Danila Medvedeva. Masters u Rimu igra se za nagradni fond od 8.235.540 evra. (Telegraf.rs/Tanjug)
