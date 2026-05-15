Turska podigla cilj inflacije za 2026. na 24 odsto usled ekonomskih šokova

Telegraf pre 21 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Centralna banka Turske (TCMB) je u izveštaju objavljenom u četvrtak revidirala naviše svoje srednjoročne ciljeve inflacije, na 24 odsto u 2026, 15 odsto u 2027. i devet odsto u 2028, nakon jačanja pritisaka na cene energenata i hrane i pogoršanja globalnog ekonomskog okruženja.

U prethodnom scenariju, TCMB je najavljivala inflaciju od oko 16 odsto u 2026, devet odsto u 2027. i osam odsto u 2028. Novi okvir ukazuje na znatno višu inflaciju u narednim godinama, uz produženi period visokih stopa rasta cena. Inflacija u Turskoj ostaje visoka i iznosi oko 32,4 odsto u aprilu pri čemu su glavni pokretači poskupljenja energija i hrana, dok se bazna inflacija postepeno stabilizuje, ali i dalje ostaje povišena, poručuje banka. Očekivanja tržišta
