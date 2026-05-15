Zadržavanja samo za teretnjake na izlazu na graničnom prelazu Batrovci - tri sata

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima zadržavanja beleže samo na Batrovcima, na izlazu, u trajanju od tri sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se danas širom zemlje, posebno u popodnevnim i večernjim satima, kada je karakteristično povećano opterećenje na glavnim putnim pravcima zbog završetka radne nedelje i početka vikenda. Na auto-putevima, prilazima većim gradovima, kao i