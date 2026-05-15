Zelenski tvrdi: Rusija planira napad na Ukrajinu ili NATO iz ove evropske zemlje

RUSIJA pojačava napore da uvuče Belorusiju u svoj rat protiv Ukrajine, a Moskva razmatra mogućnost napada na Kijev ili članicu NATO-a sa beloruske teritorije, rekao je danas ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski nakon što je dobio izveštaje od vojnih i obaveštajnih službi, izveštava Kijev Independent.

Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia Zelenski tvrdi da je Moskva obnovila kontakt sa beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom kako bi ga ubedila da se „pridruži novim aktima agresije“. Ukrajinski predsednik je dodao da „poseduje detalje razgovora“ između dve zemlje. Beloruske oružane snage, koje se smatraju slabo motivisanim, zastarelim i nepripremljenim za moderno ratovanje u kojem dominiraju dronovi, do sada nisu bile aktivno uključene u ruski